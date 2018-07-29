Смертельное ДТП во Львовской области: велосипедистку сбил местный депутат

За рулем автомобиля, который насмерть сбил 72-летнюю велосипедистку во Львовской области, находился депутат Сокальского городского совета Василий Петрушка. Об этом в Facebook сообщает народный депутат Игорь Мосийчук.

Напомним, 28 июля во Львовской области, на автодороге "Червоноград – Редехив", автомобиль под управлением пьяного водителя насмерть сбил велосипедистку, а потом врезался в рейсовый автобус.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. В рейсовом автобусе никто не пострадал. У водителя автомобиля обнаружили 1,6 промилле алкоголя в крови.

Кроме того, во Львовской области произошло столкновение двоих легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека.

А в Ровенской области легковушка сбила женщину с двумя детьми. 48-летняя пешеход от полученных травм скончалась. По предварительной информации, с погибшей находились семилетний внук и десятилетний племянник.