Смертельное ДТП во Львовской области: за рулем легковушки находился пьяный полицейский

За рулем легковушки, которая столкнулась со скутером во Львовской области, находился пьяный сотрудник одного из подразделений местной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

"За рулем автомобиля вне службы находился работник одного из подразделений полиции Львовщины. По результатам медицинского осмотра установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения", – рассказали правоохранители.

В результате столкновения на месте происшествия погибли 18-летний водитель скутера и его 19-летний пассажир. На данный момент по факту ДТП открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц"). Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, ДТП произошло 28 августа в 23:50 в селе Жарков, Бродовского района: столкнулись скутер и легковой автомобиль.