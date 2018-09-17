Смертельные качели: на Буковине погиб 18-летний парень

Сегодня, 17:01

Студент пытался сделать на качелях полный оборот, но не удержался и упал

Фото: storozhynets.info
Фото: storozhynets.info

В городе Сторожинец Черновицкой области трагически погиб 18-летний юноша. Смерть наступила после того, как парень катался на качели и упал. ЧП произошло в парке им. Юрия Федьковича.

"Вчера, 16 сентября, около 20:20, катаясь на качелях, юноша упал, получил травму и скончался по дороге в больницу", – сообщает storozhynets.info.

Как стало известно, 18-летний студент Сторожинецкого лесного колледжа, житель Хотинского района, пытался сделать на качелях "солнышко" – полный оборот, но не удержался в верхней точке и упал, после чего качели вернулись и он получил сильнейший удар.

Свидетели происшествия вызвали скорую помощь, которая прибыла в считанные минуты. Парня доставили в Сторожинецкую ЦРБ и оттуда – в областной центр. По дороге в Черновцы юноша скончался.

Напомним, недавно мы писали, на что нужно обратить внимание во время прогулки с ребенком на детской площадке. Ведь большинство игровых  площадок в Украине давно устарели: во дворах мы можем видеть поломанные качели, ржавые горки, расшатанные лестницы и турники.

Также сообщалось, что ежегодно в Украине на игровых площадках травмируется более тысячи детей. Кто отвечает за безопасность на детских площадках, какую угрозу несут игры на качелях и к кому обращаться, если ребенок получил травму, рассказывают в программе "Контролер" на канале "Украина".
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