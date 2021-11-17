Смертельный наезд в Ровенской области: два человека погибли на зебре (видео)

В Ровенской области, где недавно 12-летнего подростка ударило током, автомобиль насмерть сбил двух человек. Инцидент произошел, когда пешеходы переходили дорогу по "зебре".
Об этом сообщил корреспондент "Сегодня" Владимир Миколайчук.
Детали ДТП
Смертельное ДТП произошло недалеко от села Тихое Ровенской области. Наезд произошел 16 ноября около 19 часов.
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Погибли мужчина и женщина
По данным полиции, водитель автомобиля "Renault Megane" и водитель встречного транспортного средства "Chevrolet" допустили наезд на женщину и мужчину, которые предварительно пересекали дорогу по "зебре".
От полученных травм пешеходы погибли на месте.
Недавнее ДТП с мажором В Харькове
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
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