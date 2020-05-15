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Смертельный обвал кинотеатра на Закарпатье: появились фото и видео ЧП

15 мая, 09:38

Тина Наринецкая

Жертвой трагедии стал мужчина, еще один – ранен

В Виноградове Закарпатской области рухнуло здание бывшего кинотеатра "Промінь". Под завалами погиб мужчина, еще одного – госпитализировали с травмами.

Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, трагедия произошла вчера, 14 мая, около 16:30. На место сразу же отправили спасателей и спецтехнику. Сначала под завалами работники ГСЧС нашли живого мужчину. Его каретой "скорой" отправили в больницу. Позже там нашли еще одного мужчину, но он уже был мертв.

"Ориентировочно в 17:00 был изъят из-под завалов первый пострадавший. Он подавал признаки жизни, был в сознании, поэтому он был передан в руки врачей экстренной медицинской помощи, в дальнейшем был госпитализирован в лечебное учреждение. Около 17:15 из-под завалов достали тело второго мужчины, к сожалению, без признаков жизни. Он также был передан медикам экстренной медицинской помощи. Сейчас работы по разбору завала продолжаются", – рассказала пресс-секретарь ГСЧС области Наталья Батыр, сообщает "Закарпатье Онлайн".

Как выяснилось, стена здания обрушилась во время демонтажных работ. И погибший, и раненый оказались рабочими, которые работали на объекте.

За расследование инцидента уже взялась местная полиция. Там уточнили, что под завалами погиб 62-летний местный житель. Многочисленные травмы из-за ЧП получил 37-летний житель Бердянска Запорожской области.

"По данному факту следователи Виноградовского отделения полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 271 Кримнального кодекса Украины (нарушение требований законодательства об охране труда). Следствие по делу продолжается", – добавили в полиции.

Напомним, недавно в центре Одессы обрушился аварийный жилой дом. Без крова остался 21 человек.

Также ранее куски фасада падали со старого здания в Запорожье. Подробнее – смотрите в сюжете:

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