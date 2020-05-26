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Снежный май: Карпаты продолжает засыпать снегом (фото)

26 мая, 12:29

Тина Наринецкая

На высокогорье уже выпало 15 см снега

В Украине в преддверии лета продолжает бушевать непогода – большинство областей накрыли дожди, а Карпаты и вовсе засыпает снегом. Фото заснеженной вершины горы Поп Иван опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 9:30 26.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -2 °С, ветер северо-западной 5м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, снег", – говорится в сообщении.

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Спасатели отметили, что на высокогорье уже выпало около 10-15 см снега, а местами снежные заметы достигают 30-40 см.

Напомним, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

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