"Мама, мне страшно!": на Прикарпатье дорога рухнула под ногами детей (видео)

Женщина с двумя детьми прошла по растрескавшейся дороге перед ее обрушением

В Ивано-Франковской области семья с двумя детьми едва не погибла, снимая эффектное видео с оползнем грунта после обильных дождей.

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Ролик в своем Facebook выложила пользователь Иванна Додяк.

На записи можно увидеть, как женщина с двумя детьми решила пройтись по горной дороге, которая уже покрылась крупными трещинами и частично просела. Этот поход снимал на видео еще один человек, очевидно, глава семейства.

В какой-то момент женщина и дети решили вернуться, и ребенок признался: "Мама, мне страшно!", а сразу же после этого, под громкие крики детей начался масштабный обвал дороги.

"Родители решили себе погулять с детьми сейчас. Где разум? Будьте осторожны, не ходите сами, а тем более с детьми, чтобы снять видео или фото и выложить в соцсети!!!" – призвала она.

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Видео: Facbook Иванна Додяк

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Позже девушка опубликовала еще одно видео, на котором видно масштабный оползень под дорогой в том же месте – буквально через секунду после того, как с асфальта спрыгнули дети.

"Что у этих родителей в голове", – задалась риторическим вопросом автор публикации.

Видео: Facebook/Иванна Дудяк

Напомним, ранее глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук предупреждал жителей области, живущих недалеко от бушующих рек, что им необходимо быть "готовыми к эвакуации".

Видео: Сергей Осачук, Facebook

Также мы писали, что в Черновцах из-за повышения уровня воды в реке Прут затопило рынки. В частности, пострадали торговые ряды Калиновского рынка и рынка "Добробут".

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