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Редкий случай для Украины: во Львове сносят незаконную многоэтажку

Сегодня, 07:00

В фундаменте новостроя трещины, а в доме даже нет канализации

Редкий случай для Украины: во Львове сносят незаконную многоэтажку Запад В фундаменте новостроя трещины, а в доме даже нет канализации

Во Львове произошел весьма редкий для нашей страны случай, впрочем, с положительным окрасом. Незаконно построенную многоэтажку наконец начали сносить — спустя пять лет судебных тяжб! Подрядчики обещают закончить работы через два месяца. К счастью, в новостройке еще никто не успел купить ни одной квартиры. Пока весь город обсуждает ЧП, "Сегодня" разобрались в истории процесса. 

По словам директора юридического департамента мэрии Львова Гелены Пайонкевич, около пяти лет тому назад был выкуплен частный земельный участок, на котором находился обычный особняк.

"Он был снесен, и на его месте начали возводить семиэтажный дом. При этом строительство велось без внесения изменений в градостроительную документацию", — рассказала нам Гелена Пайонкевич.

После того, как о нарушениях стало известно управлению юстиции города, был подан иск, подкрепленный многочисленными жалобами людей, живущих по соседству со скандальной стройкой. По словам Пайонкевич, застройщик не согласен с решением судов и подал жалобу в кассацию.

"Несмотря на это, судебное решение вступило в силу, оно является обязательным к исполнению, поэтому уже начался демонтаж. То, что материалы находятся в кассационном суде, — это обстоятельство не преграда демонтажу. Сложно представить, что суд может запретить демонтаж. Ведь там — зона малоэтажной застройки. Кроме того, установлено, что исполнительные органы города не выдавали каких-либо документов".

В свою очередь, пресс-служба львовской мэрии на сайте горсовета опубликовала официальный отчет специалистов о состоянии дома.

"Дом находится в чрезвычайно неудовлетворительном состоянии. Дом должен быть снесен обязательно, потому как непригоден для дальнейшей эксплуатации. В фундаменте есть трещины, один из углов в аварийном состоянии — он наклонился, и в любой момент может произойти разрушение".

В мэрии подчеркивают, что опасаются того, чтобы дом не упал до того, как его демонтируют. Сносят незаконную стройку за счет городского бюджета. На это выделили более 2 млн грн. Львовские чиновники не исключают, что впоследствии застройщик компенсирует эти затраты. 

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Корреспонденты "Сегодня" пообщались с львовянами, которые проживают неподалеку от скандальной застройки. Жители улицы Лычаковской действительно обеспокоены.

"Нарушение на нарушении! Там даже нет полноценной централизованной канализации — в этом районе у многих частных домов нет "удобств". Но это частный дом, с двором, а не квартира на седьмом этаже!" — возмущенно сказал нам львовянин Игорь Максимюк, который в свое время проживал как раз в доме напротив этого дома.

И чиновники, и юристы на примере этой стройки предупреждают потенциальных покупателей недвижимости о том, что перед покупкой важно проверить документы не только на саму новостройку, но и на земельный участок, где построен дом.

"Я недавно едва не стала жертвой аферы. Мне предложили дешевую квартиру в новострое. Когда проверили вместе с юристом документы, оказалось, что дом построен на арендованном на 49 лет земельном участке. Такая сделка мне показалась сомнительной, я отказалась от покупки", — рассказала нам жительница Киевской области Екатерина Томилина.  

Продать не успели. Начали строить более 5 лет тому назад

Построенное сносят редко

Несмотря на решения судов, на практике уже построенное сносят крайне редко. В Киеве, например, подлежат сносу как незаконно построенные около 70 объектов, в основном это целые жилкомплексы. Больше всего их на правом берегу в Шевченковском р-не столицы — 16, а самые скандальные — три ЖК в Днепровском р-не на Харьковском шоссе, где уже живут люди, но дома не приняты в эксплуатацию. Но за последние годы реально были демонтированы два объекта: это торговый центр на площади перед НСК "Олимпийский" в 2008 году и недостроенный жилой дом комплекса "Маргарита" на ул. Булгакова в 2016 году.  

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались как вырос налог на недвижимость: кто должен платить и сколько. Налогом на недвижимость облагаются квартиры, площадь которых превышает 60 квадратных метров, дома площадью более 120 квадратных метров.


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Тег Львов, многоэтажка, застройка, земельный участок, незаконное строительство

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АВТОРЫ:

Александр Панченко , Игорь Серов

Источник:

Сегодня

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