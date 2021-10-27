Снова "качели": чего ждать от погоды во Львове завтра (карта)

Завтра в городе осадков синоптики не обещают

Погода во Львове на 28 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 28 октября, во Львове воздух прогреется до 15 градусов, но будет холодный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем столбики термометров будут колебаться от 13 до 15 градусов тепла. Небо покроется облаками.

Ночью температура воздуха опустится до 2-4 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Осадков синоптики не обещают.

Прогноз погоды во Львове на 28 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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