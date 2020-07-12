Снова поднимется вода: жителей западных областей предупредили об угрозе

Западная Украина продолжает страдать от непогоды. Жителей Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областей предупреждают о повышении уровня воды в реках, вследствие чего будут новые подтопления территорий.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
12-13 июля, при дальнейшем повышении уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см, на р. Припять в створе поста Речица ожидается превышение опасной отметки затопления сельхозугодий, хозяйственных сооружений, приусадебных участков в отдельных населенных пунктах Ратневского района Волынской области, которые находятся вблизи рек.
Так, сегодня-завтра на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями. При сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.
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На фоне повышенной воды на реке Стрвяж возле села Луки (Самборский р-н Львовская обл.) возможен начальный выход воды на заводь.
Из-за сильных дождей на реках бассейнов Прута i Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.
12 июля на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м в пределах коренных берегов.
В местах прохождения сильных ливней будет происходить:
- на малых водотоках повышение уровней воды на 0,5-1,0 м;
- формирование значительного местного и склонного стока с подтоплениями пониженных мест, особенно в населенных пунктах;
- образование локальных селей и оползней переувлажненной почвы.
Как сообщали новости "Сегодня", на западе Украины остаются подтопленными пять сел. Также в ГСЧС рассказывали, что разрушены 202,4 км автодорог (Ивано-Франковская – 201, Черновицкая – 1,4) и 95 мостов (Ивано-Франковская – 93, Львовская – 1 и Черновицкая – 1).
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