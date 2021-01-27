Собирает показатели пациентов и передает врачу: во Львове тестируют новое приложение (видео)

Во Львове разработали приложение для смартфонов, которое передает врачу показатели кислорода пациентов. Его создали, чтобы облегчить работу медиков, борющихся с COVID-19.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Программу решили создать четверо ученых "Львовской политехники".

С помощью смартчасов можно круглосуточно мониторит уровень кислорода в крови, пульс и частоту дыхания. Данные сразу поступают в интернет-базу через мобильное приложение.

"Мы посоздавали группы, я например, свою назвал, Гаваньо-доктор. Добавили туда своих коллег. Смотрю за ними. Все ли с ними в порядке, какие у них там показатели. Могу даже написать, чем ты занимаешься, у тебя пульс очень высокий", – сказал аспирант Богдан Гаваньо.

Авторы проекта говорят, что ценность програмы в том, что врач может увидеть динамику состояния пациента. Пациенту нужен смартфон и устройство, которое измеряет показатели состояния здоровья: фитнес-браслет, смартчасы или пульсоксиметр.

Видео: Сегодня

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Новым приложением заинтересовались во Львовском областном госпитале ветеранов войны и репрессированных. И предложили провести тестирование.

"Если есть 20 пациентов например, одна медсестра поочередно обходит их и записывает эти показатели. Если бы, конечно, она имела эти показатели на мониторе, ей бы не так часто надо было заходить к пациенту", – объяснил замдиректора госпиталя Андрей Савьюк.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 3776 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Кроме того, за неделю в мире от COVID-19 умерли почти сто тысяч человек.

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