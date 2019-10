Социальный проект "Шахтера" расширяет географию

Реклама

Девушки в футболе завоевывают лидерство. На спортивной площадке в Ивано-Франковске они уже давно не слабый пол. Треть подопечных тренера Александра Фомичева – именно девушки. Наставник переехал на Прикарпатье из шахтерского края и вводит новейший подход, чтобы девушки и юноши не пасли задних.

Они познакомились более пяти лет назад. Юлия и Александр приехали в Ивано-Франковск из Донецка.

"Мы друг друга поддерживаем во всем, что нас увлекает. Я думаю, что это ключ к пониманию вообще в отношениях людей", – говорит Юлия Фомичева, жена Александра Фомичева.

Собственно, спорт объединяет всех членов семьи, когда отец и играет, и тренирует.

"Я играю с удовольствием. Играю с улыбкой. Всегда стараюсь получать максимум пользы от игры, и это позволяет мне также передавать ее детям", – говорит Александр Фомичев, тренер проекта "Давай, играй!".

Еще несколько лет назад Александр в детском доме тренировал детей-сирот. А уже более года является наставником партнерского проекта "Давай, играй!" – футбольного клуба Шахтер и компании ДТЭК. К этой работе готовился тщательно, поэтому и достиг значительных результатов.

"Сейчас я уже имею лицензию УЕФА и имею группу детей, с которыми я занимаюсь пять раз в неделю", – делится мужчина.

Сейчас у него более ста воспитанников – юных спортсменов. Кстати, треть из них – девушки.

"У нас играет много девушек, и играют дети с инвалидностью. У нас полностью вовлечены все слои населения. Никаких ограничений", – отмечает тренер.

Тренеры тоже постоянно учатся. На тренинге пятьдесят наставников "Давай, играй!" из тридцати городов Украины обсуждают безопасность на площадках, толерантное отношение игроков друг к другу и правила общения с детьми.

"Наша методическая работа в течение года будет более системной и будет направлена ​​на решение еще и жизненных вызовов", – говорит Александр Фомичев.

Вернувшись в Ивано-Франковск, Александр применяет полученные знания. И девушки выходят в лидеры по достижениям. Диана Сенюк в свои двенадцать лет – лучший вратарь среди участников проекта.

"Футбол – это моя жизнь. Я не могу ни дня не играть в футбол", – делится Диана Сенюк, участница проекта "Давай, играй!".

Сейчас география "Давай, играй!", благодаря партнерству с ДТЭК и другими компаниями, расширилась до 32 населенных пунктов Украины, где на 58 площадках футболом бесплатно занимаются более 3,5 тысячи детей в возрасте от 7 до 12 лет.

"Проект "Давай, играй!" – своего рода инвестиционный проект. Но инвестиция направлена ​​в первую очередь в здоровье, благополучие и будущее конкретных громад, на территории которых он реализуется. В первую очередь проект направлен на то, чтобы кто угодно – мальчик или девочка – имели возможность провести время с пользой для себя и получить азы знаний, которые дают возможность играть в любимую игру миллионов – в футбол", – отмечает Вадим Галицкий, советник дирекции региональной политики компании ДТЭК Энерго.

Не награды, а любовь к футболу – именно такого подхода ДТЭК и ФК "Шахтер" будут придерживаться в пределах проекта и в дальнейшем.

"Это круто, что ДТЕК развивает украинский спорт через социальный уровень, через любительский уровень, через уровень, который позволяет всем детям без ограничений прийти и получить квалифицированное тренерство", – резюмирует Фомичев.

Ранее мы писали, что социальный проект донецкого "Шахтера" для детей "Давай, играй!" номинирован на звание лучшего социального проекта Европы. По итогам конкурса More than football Award 2019 проект "Давай, играй!", реализуемый Shakhtar Social Foundation и компанией ДТЭК, а также UEFA Foundation for Children, попал в четверку лучших футбольных социальных проектов Европы (наряду с программами "Челси", "Ювентуса" и "Рейнджерса"). Победитель конкурса будет определен 19-20 ноября на Тринадцатой конференции EFDN в Барселоне (Испания) на стадионе "Камп Ноу".

Также сообщалось, что 23 сентября были открыты еще две площадки в рамках проекта "Давай, играй!". Белицкое Донецкой области стало 30-м пунктом проекта, открытие же еще одной локации в Бурштыне посетил Тотовицкий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама