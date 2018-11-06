Солнечные батареи установили в Хмельницком университете: как они работают и помогают ли сэкономить на электричестве

В Хмельницком национальном университете установили мощные солнечные батареи и планируют за год сэкономить на электричестве два миллиона гривен. Как это работает – видели журналисты "Сегодня".

На крыше университета установили полтысячи солнечных батарей. При хорошей погоде они производят столько электроэнергии, что вуз полностью себя обеспечивает, а летом мог бы даже на этом заработать.

"Когда у нас нет обучения, когда солнце, когда ясная погода, мы сможем эту энергию продавать по зеленому тарифу и университет может сэкономить средства и затем те же средства зимой направить на тоже отопление и другие потребности", – рассказал Валерий Мартынюк, заведующий кафедрой телекоммуникаций и компьютерно-интегрированных технологий Хмельницкого национального университета.

Стать полностью энергонезависимыми университету помогает государство. На реализацию проекта выделили 13 миллионов гривен. Но в учебном заведении решили пойти еще дальше: солнцем греют воду. Хмельницкий национальный университет единственный в Украине, который пытается стать полностью энергонезависимым. По приблизительным подсчетам, только на электроэнергии здесь смогут сэкономить не менее двух миллионов гривен в год, а когда на этом начнут зарабатывать – не знают.

Примечательно, что украинцы уже могут зарабатывать на солнечных батареях. Если десять таких панелей установить на частный дом, то он станет полностью энергонезависимым. Стоит это примерно восемь тысяч долларов, но деньги вернутся быстро, ведь энергию можно продавать государству. За один такой киловатт сегодня в Украине платят примерно шесть гривен.

Ранее мы писали, как киевлянин получает деньги за продажу электричества с собственной солнечной электростанции, которую он поставил в своем доме.

Напомним, ранее мы писали, как сэкономить электричество в зимнее время. О возможной экономии электроэнергии и собственных денег стоит позаботиться прямо сейчас.