Сорванная крыша и падающие деревья: Прикарпатье атаковала непогода (фото)

К счастью, пострадавших и погибших в результате сильного ветра нет

В Украине бушует плохая погода. Фото: коллаж "Сегодня"

На Прикарпатье 17 февраля разбушевалась непогода. В результате сильного ветра в некоторых зданиях сорвало крышу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Последствия непогоды на Прикарпатье

В селе Пнев Ивано-Франковской области шквальный ветер сорвал крышу в спортзале и котельной лицея на площади 180 м2.

Ураган сорвал крышу лицея. Фото: "Суспільне"

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Также в Бурштыне Ивано-Франковской области ураган повалил дерево, которое упало на маршрутный микроавтобус на стоянке. К счастью, пострадавших и погибших нет.

На микроавтобус упало дерево. Фото: ГСЧС Украины

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Кроме того, в селе Белые Ославы Ивано-Франковской области дерево упало на крышу школы.

Дерево упало на крышу школы. Фото: ГСЧС Украины

В Украине бушует непогода. Без света остались жители четырех областей

По состоянию на 18 февраля в нескольких областях Украины отключили электричество. Это связано с плохими погодными условиями – сильные порывы ветра.

18 февраля в результате усложнения погодных условий (порыва ветра) обесточено 90 населенных пунктов в 4 областях: