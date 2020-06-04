Сотни людей, цветы и маски: как во Львове прощаются с Мирославом Скориком (фото)

Во Львове сегодня, 4 июня, прощаются с выдающимся украинским композитором Мирославом Скориком. Церемония проходит в соборе святого Юра.

Почтить память народного артиста Украины, несмотря на действующий в городе карантин, пришли сотни людей. Люди в собор пришли в масках и стараются придерживаться безопасной дистанции.

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Как сообщает "Львовский портал", гроб с телом известного композитора будет пребывать в соборе до 22:00. А вот похоронят Скорика уже завтра, 5 июня, на Лычаковском кладбище.

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Ранее мы сообщали, что свои соболезнования в связи со смертью знаменитого украинского композитора, дирижера и музыковеда Мирослава Скорика, выразил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина потеряла гения нашего времени. Музыканта, композитора, создателя и человека с большой буквы.Ушел из жизни Герой Украины, профессор Национальной музыкальной академии Украины, народный артист Украины Мирослав Михайлович Скорик", – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, украинский композитор Мирослав Скорик умер 1 июня в возрасте 81года. Он является автором музыки к фильмам "Тени забытых предков", "Гуси-лебеди летят", "Высокий перевал" и других.

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