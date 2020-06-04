Українська
$ 26,75
29,96
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Сотни людей, цветы и маски: как во Львове прощаются с Мирославом Скориком (фото)

4 июня, 16:00

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Похоронят композитора на Лычаковском кладбище

Во Львове сегодня, 4 июня, прощаются с выдающимся украинским композитором Мирославом Скориком. Церемония проходит в соборе святого Юра.

Почтить память народного артиста Украины, несмотря на действующий в городе карантин, пришли сотни людей. Люди в собор пришли в масках и стараются придерживаться безопасной дистанции.

Реклама

Как сообщает "Львовский портал", гроб с телом известного композитора будет пребывать в соборе до 22:00. А вот похоронят Скорика уже завтра, 5 июня, на Лычаковском кладбище.

В тренде
В Украине произошло новое землетрясение: что известно

Ранее мы сообщали, что свои соболезнования в связи со смертью знаменитого украинского композитора, дирижера и музыковеда Мирослава Скорика, выразил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина потеряла гения нашего времени. Музыканта, композитора, создателя и человека с большой буквы.Ушел из жизни Герой Украины, профессор Национальной музыкальной академии Украины, народный артист Украины Мирослав Михайлович Скорик", – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, украинский композитор Мирослав Скорик умер 1 июня в возрасте 81года. Он является автором музыки к фильмам "Тени забытых предков", "Гуси-лебеди летят", "Высокий перевал" и других.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фото смерть Львов похороны композитор Мирослав Скорик

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 4 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 4 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионовУкраина
В Карпатах бушует майская метель: появилось фото
В Карпатах бушует майская метель: появилось фотоЗапад
Под Львовом протестующие перекрыли трассу: что происходит
Под Львовом протестующие перекрыли трассу: что происходитЗапад
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантин
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантинУкраина
Пошел в гости после возвращения из-за границы: на Буковине оштрафовали мужчину
Пошел в гости после возвращения из-за границы: на Буковине оштрафовали мужчинуЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять