Українська
$ 26,84
30,21
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Сотня смертей и новый антирекорд по заболевшим: коронавирус "атакует" Львовскую область

16 июня, 09:22

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Число зараженных в области уже превысило три тысячи

Во Львовской области бушует эпидемия коронавирусной инфекции – только за последние сутки, 15 июня, в регионе обнаружили 136 новых случаев COVID-19.

Как рассказала заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, всего с начала эпидемии во Львове и Львовской области опасную инфекцию подхватили 3072 человека.

Жизни 100 зараженных пациентов врачам спасти не удалось, а 639 человек – вылечились. На данный момент в больнице находятся 199 человек, из них в реанимации – 8 человек, на аппаратные ИВЛ – 2 человека.

Реклама

В тренде
Что случилось с Екатериной Катющевой: все подробности о гибели спортсменки

Также мы сообщали, что во Львове продолжают тестировать медицинских работников и пациентов – у них проверяют наличие антител к коронавирусу. Как рассказал глава Управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб, ИФА-тесты провели среди 3271 медика и 256 пациентов, а также 215 контактных лиц.

Также напомним, что в регионе решили не смягчать карантин. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть Львов эпидемия Львовская область коронавирус антирекорд

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
Вспышка COVID-19 на птицефабрике на Волыни растет: безопасно ли есть мясо
Вспышка COVID-19 на птицефабрике на Волыни растет: безопасно ли есть мясоЗапад
На Буковине выпал огромный град: появились яркие фото и видео
На Буковине выпал огромный град: появились яркие фото и видеоЗапад
Рекорд по смертям и десятки новых случаев: что
Рекорд по смертям и десятки новых случаев: что "творит" коронавирус во Львовской областиЗапад
Десятки сломанных деревьев и потоп: Львов атаковала стихия
Десятки сломанных деревьев и потоп: Львов атаковала стихияЗапад
На Буковине спасают 42
На Буковине спасают 42 "тяжелых" пациентов с коронавирусомЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять