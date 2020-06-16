Сотня смертей и новый антирекорд по заболевшим: коронавирус "атакует" Львовскую область

Число зараженных в области уже превысило три тысячи

Во Львовской области бушует эпидемия коронавирусной инфекции – только за последние сутки, 15 июня, в регионе обнаружили 136 новых случаев COVID-19.

Как рассказала заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, всего с начала эпидемии во Львове и Львовской области опасную инфекцию подхватили 3072 человека.

Жизни 100 зараженных пациентов врачам спасти не удалось, а 639 человек – вылечились. На данный момент в больнице находятся 199 человек, из них в реанимации – 8 человек, на аппаратные ИВЛ – 2 человека.

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Также мы сообщали, что во Львове продолжают тестировать медицинских работников и пациентов – у них проверяют наличие антител к коронавирусу. Как рассказал глава Управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб, ИФА-тесты провели среди 3271 медика и 256 пациентов, а также 215 контактных лиц.

Также напомним, что в регионе решили не смягчать карантин. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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