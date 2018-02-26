Сотрудников Ровенской таможни задержали за получение взяток

Таможенники требовали деньги за перемещение товаров из Беларуси

В Ровенской области задержали за получение взяток заместителя начальника и инспектора одного из международных пунктов пропуска.

"Установлено, что должностные лица Ровенской таможни требовали деньги за беспрепятственное перемещение товаров широкого потребления через государственную границу Украины. По оперативной информации, за одну единицу товара они получали по 80 долларов", – сообщают в СБУ.

По информации прокуратуры, таможенники получили взятку от двух граждан за беспрепятственное перемещение на территорию Украины из Республики Беларусь товаров подакцизной группы.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников на рабочем месте при получении 80 долларов и 2,4 тысячи гривен взятки.

Открыто уголовное производство. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее во Львове на взятке попался сотрудник Управления СБУ во Львовской области, который требовал с граждан 6500 долларов США.

Также мы писали, что во Львове на крупной взятке задержали помощника-консультанта народного депутата. Мужчина требовал 140 тыс. гривен за лоббирование интересов коммерческих структур.

Кроме этого, во Львове на взятке задержали трех сотрудников одного из отделов Нацполиции области, которые требовали деньги от подозреваемого за закрытие уголовного производства.