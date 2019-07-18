Союз венгров выдал газету с картой Закарпатья в составе Венгрии: в СБУ отреагировали

В СБУ открыли производство – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

В газете "Карпаталия", которую издает "Общество венгерской культуры Закарпатья" разместили карту с изображением нескольких районов Закарпатья в составе Венгрии. Об этом в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

Тем временем в СБУ открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

"Сведения внесены в ЕРДР по факту размещения на титульном листе периодического издания "Kárpátalja" части Закарпатской области в пределах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в народные депутаты от венгерского меньшинства (№№ 68 69 и 73), и где населенные пункты с компактным проживанием венгерского нацменьшинства (т.н. Притисянский район) раскрашенные в цвета венгерского национального флага (красный, белый и зеленый), тем самым условно отделены от остальной территории области", – сказано в сообщении СБУ.

Так, изображение с картой Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства. А распространение печатных материалов с указанным изображением являются публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины и нарушению порядка, установленного Конституцией Украины.

По данному факту процессуальное руководство осуществляет прокуратура Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что около половины жителей Закарпатской области считают политику Венгрии в области дружественной.

Ранее сообщалось, что по словам Павла Климкина, Венгрия должна осознать масштаб российских гибридных методов, в том числе в связи с подрывом здания "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде. Как оказалось, в судебных слушаниях по делу подрыва возникла личность немецкого журналиста, который работает для немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), и это реально показывает комплексность и масштаб российских гибридных методов.

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Напомним, 4 февраля 2018 года в Ужгороде в здание Союза венгров бросили "коктейль Молотова".

Позже стало известно, что к попытке поджечь офис причастны двое граждан Польши, которые являются членами праворадикальной организации "Фаланга".

Кроме этого, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль сообщил, что за этими провокациями стоят спецслужбы РФ.

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