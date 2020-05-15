Спас сотни жизней: что известно об умершем враче из Ивано-Франковска

Известный онкохирург Игорь Закала из Ивано-Франковска, жизнь которого унесла коронавирусная инфекция, за свою карьеру провел сотни операций и вылечил тысячи людей. Об этом сообщает местное издание Голос.if.ua.

Врач скончался 13 мая в городской клинической больнице. В больницу медик обратился 24 апреля, а 28-го его уже перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ.

Отметим, что при жизни Игорь Закала работал заведующим диспансерного отдела Прикарпатского клинического онкологического центра и считался одним из лучших специалистов в своей области. Также он имел высшую квалификационную категорию по специальности онкохирургия.

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Кроме того, издание опубликовало последнее прижизненное интервью врача, где он рассказывает о ситуации с онкологией в Украине и призывает людей вовремя обращаться к врачам.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске ночью 13 мая от коронавируса умерла 19-летняя девушка. Она заболела еще 7 апреля, но сначала лечилась амбулаторно. 29 апреля состояние больной ухудшилось и ее каретой скорой помощи доставили в Центральную городскую клиническую больницу.

"8 мая девушку перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. А 12 мая, учитывая легочную недостаточность, была проведена интубация. В этот же день была дважды остановка сердца. Однако болезнь прогрессировала, и пациентка умерла 13 мая", – рассказал глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федоров.

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