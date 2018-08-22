Спасали четыре часа: на Закарпатье щенок хаски спрятался от жары в моторном отсеке

В селе Тарновцы, Ужгородского района, на территории одного из домохозяйств маленький щенок хаски, в поисках тени и прохлады залез в моторный отсек автомобиля. На все просьбы владельцев вылезти из своего убежища, собака скулил и еще глубже залезал внутрь авто.

"Владельцам ничего не оставалось, кроме как вызвать спасателей. Прибыв на место, специалисты с помощью гидравлического инструмента освободили собаку из металлической ловушки и передали владельцам", – сообщают в ГСЧС.

Спасательная операция длилась почти четыре часа.

Напомним, как уже сообщалось, в городе Надворная Ивано-Франковской области собака, убегая от обидчиков, упала под эстакаду теплотрассы и прожила там почти двенадцать месяцев, пока ее не освободили волонтеры.

А не так давно в Смеле Черкасской области неизвестные прострелили лапы бездомной собаке, которая кормит девять щенков. Метиса алабая спасали всем районом.

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