Спасали четыре часа: на Закарпатье щенок хаски спрятался от жары в моторном отсеке
Хозяевам собаки пришлось вызывать команду спасателей
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
В селе Тарновцы, Ужгородского района, на территории одного из домохозяйств маленький щенок хаски, в поисках тени и прохлады залез в моторный отсек автомобиля. На все просьбы владельцев вылезти из своего убежища, собака скулил и еще глубже залезал внутрь авто.
"Владельцам ничего не оставалось, кроме как вызвать спасателей. Прибыв на место, специалисты с помощью гидравлического инструмента освободили собаку из металлической ловушки и передали владельцам", – сообщают в ГСЧС.
Спасательная операция длилась почти четыре часа.
Напомним, как уже сообщалось, в городе Надворная Ивано-Франковской области собака, убегая от обидчиков, упала под эстакаду теплотрассы и прожила там почти двенадцать месяцев, пока ее не освободили волонтеры.
А не так давно в Смеле Черкасской области неизвестные прострелили лапы бездомной собаке, которая кормит девять щенков. Метиса алабая спасали всем районом.
Ранее мы писали, что Верховная Рада намерена ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. За законопроект №5119-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся введения гуманного отношения к животным" в первом чтении на заседании во вторник. проголосовало 243 народных депутата
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