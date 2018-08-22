Спасали четыре часа: на Закарпатье щенок хаски спрятался от жары в моторном отсеке

Сегодня, 06:19

Хозяевам собаки пришлось вызывать команду спасателей  


Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В селе Тарновцы, Ужгородского района, на территории одного из домохозяйств маленький щенок хаски, в поисках тени и прохлады залез в моторный отсек автомобиля. На все просьбы владельцев вылезти из своего убежища, собака скулил и еще глубже залезал внутрь авто.

"Владельцам ничего не оставалось, кроме как вызвать спасателей. Прибыв на место, специалисты с помощью гидравлического инструмента освободили собаку из металлической ловушки и передали владельцам", – сообщают в ГСЧС.

Спасательная операция длилась почти четыре часа.

Напомним, как уже сообщалось, в городе Надворная Ивано-Франковской области собака, убегая от обидчиков, упала под эстакаду теплотрассы и прожила там почти двенадцать месяцев, пока ее не освободили волонтеры.

А не так давно в Смеле Черкасской области неизвестные прострелили лапы бездомной собаке, которая кормит девять щенков. Метиса алабая спасали всем районом.

Ранее мы писали, что Верховная Рада намерена ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. За законопроект №5119-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся введения гуманного отношения к животным" в первом чтении на заседании во вторник. проголосовало 243 народных депутата
собака, волонтеры, щенок, хаски

Вы сейчас просматриваете новость "Спасали четыре часа: на Закарпатье щенок хаски спрятался от жары в моторном отсеке". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Стойка. Собака должна быть готова к выставкам: правильно стоять, ходить на ринговке. Фото: Т. Попова

Как содержат породистых псов в Украине: откровения собачьих "мам"

19 Августа, 01:42

Модным псам делают кесарево за 2000 грн и нанимают гувернера по 800 грн в день

Запад

В Луцке неравнодушные горожане спасли истощенную собаку

14 Августа, 15:59

Ветеринары диагностировали животному анорексию
Загрузка...

Другие страны

Видеохит: пес забавно спас кота от драки

14 Августа, 02:31

Золотистый ретривер схватил кота за поводок и оттянул подальше от другого кота

Другие страны

Цапля верхом на бегемоте и контрабандные щенки: удивительные новости из мира животных

11 Августа, 01:59

Контрабанда щенков в США, ослиная ферма, дружелюбный кенгуру и цапля верхом на бегемоте
Загрузка...