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Спасатели эвакуировали двух туристов, чуть не погибших при восхождении в Карпатах

Сегодня, 18:01

Двоих туристов спустили с высокогорья на специальных носилках

Спасатели эвакуировали двух пострадавших туристов
Спасатели эвакуировали двух пострадавших туристов. Фото: ГСЧС
Спасатели эвакуировали двух туристов, чуть не погибших при восхождении в Карпатах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/16d/2aa/5c716d2aae009.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/16d/2aa/5c716d2aae009.jpg Запад Двоих туристов спустили с высокогорья на специальных носилках

В Карпатах бригады горных спасателей эвакуировали с горы Поп Иван Черногорский двоих туристов, пострадавших во время восхождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В 15:45 с вершины горы Поп Иван в урочище Погрилец горные спасатели транспортировали и передали бригаде скорой медицинской помощи первого пострадавшего 1984 года рождения. Мужчину направили в Верховинскую Центральную районную больницу", – говорится в сообщении.

Чуть позже, в 16:19 медикам передали второго пострадавшего – мужчину 1987 года рождения, которого направили в то же лечебное учреждение.

По данным ведомства, обоим пострадавшим поставили диагнозы "гипотермия и обморожение конечностей и лица".

Напомним, вечером 22 февраля к спасателям с просьбой о помощи обратилась группа туристов из восьми человек, которая двигалась на гору Поп Иван. Бойцы ГСЧС доставили на спасательный пост троих туристов со значительными обморожениями. Двое из них умерли.

У подножия горы был создан штаб проведения спасательных работ для координации между бойцами ГСЧС, а также создан промежуточный пункт обогрева. На помощь терпящим бедствие туристам были направлены 34 спасателя на шести единицах техники.

Стоит отметить, что в настоящее время в горах сохраняются сложные погодные условия – около 22 градусов мороза, сильный ветер, нулевая видимость, а глубина снежных заносов местами достигает двух метров. Ожидается, что эвакуация оставшихся туристов будет проведена 24 февраля, когда погода улучшится.

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Тег Карпаты, спасатели, туристы

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