Спасатели об опасности сжигания сухой травы: загрязнение воздуха, сгоревшие дома и тысячи погибших животных

Пожарные обратились к владельцам земельных участков с призывом не жечь сухую траву

В Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектаров открытых площадей. Фото: ГСЧС

Спасатели об опасности сжигания сухой травы: загрязнение воздуха, сгоревшие дома и тысячи погибших животных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fa1/9ba/5c7fa19ba0755.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fa1/9ba/5c7fa19ba0755.jpg 2019-03-07T19:35:00+02:00 Запад Пожарные обратились к владельцам земельных участков с призывом не жечь сухую траву

Привычка владельцев земельных участков убирать сухую траву с помощью огня приводит к загрязнению воздуха, сгоревшим домам и гибели тысяч животных. Пожарные пытаются предотвратить такое развитие событий с помощью специальных рейдов.

"Вот, смотрите, какой наш ежик. Вот, видите. Какой он обгоревший. Это все обгорело ему", – рассказала волонтер, демонстрируя пострадавшее животное.

По ее словам, перепуганный наполовину обгоревший еж выбежал на дорогу с охваченного огнем поля и там его, возвращаясь из школы, увидел девятилетний мальчик Артур.

"Он переходил дорогу, и я ближе подошел, и там было много колючек сгоревших. Я думаю, что ему было очень больно", – признался спаситель ежика Артур Фодчук.

Мальчик побежал домой и позвал маму. Через несколько минут животное удалось вызволить.

"Он был обожжен, у него была повреждена левая лапка, передняя и задняя. Глазик, я так думаю, у него был поражен дымом. Потому что он все время глаз не открывал", – рассказала мама Артура Кристина Шуткова.

Ежика решили забрать домой и назвали Петей. Оказали ему первую помощь – раны и ожоги обработали специальными медикаментами. Животное оказалось одной из множества жертв сжигания сухой травы. Кроме него в этом списке сотни других.

"Зайчиха родит, делает яму в овраге, огонь идет полосами, а они маленькие, сидят и не убегают. Они скорее всего сгорают, задыхаются и сгорают. Мелкие грызуны могут попадать", – объяснил Андрей Гембарский, начальник сектора реабилитации животных Галицкого национального природного парка.

Между тем, в сети появились кадры, сделанные с высоты птичьего полета, на которых видно, как горят гектары полей с сухой травой.

Сжигать сухостой жители сел начали массово, как только пришло потепление. Ежедневно гасить пожары на обочинах дорог вынуждены пожарные чуть ли не всех районов – за день они делают полсотни выездов.

На один из выездов спасатели отправились вместе с журналистами, и двое мужчин, завидев камеры и полицию, начали собственной одеждой и ногами тушить огонь.

"Мы бросили бычок, и загорелось. Мы тушим. – Для чего вы это делаете? – Чтобы не собиралось. – Чтобы не работать, да? – Да. А какие последствия? Я что-то нарушил?" – такой диалог произошел между полицейскими и нарушителями.

Подобные инциденты, по словам спасателей, происходят каждый раз, а штраф в 340 гривен поджигателей не пугает. При этом ущерб от таких "хозяев" – внушительный.

"Перекидывается на леса, эти пожары, есть случаи разрушения строений, зафиксированы факты в прежние годы, как гибли люди", – объяснил Игорь Брегин, начальник отдела пожарной безопасности ГСЧС во Львовской области.

Сгоревшая стерня вредит плодородию почвы, а клубы дыма – здоровью людей, утверждают экологи. Также они уверяют, что есть разумная альтернатива сжиганию сухостоя.

"Им нужно было осенью перепахать это, и не надо было бы жечь, вся проблема в этом. Просто им так проще и легче сделать. Мы этим дышим, соответственно – потому такие у нас проблемы с раковыми заболеваниями", – рассказал эколог Андрей Гуцул.

Ежику Пете повезло – его ждут в Галицком национальном природном парке. На реабилитацию животному понадобится как минимум год. А потом его, надеются ветеринары, можно будет выпустить в дикую природу.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей - трех, двух и одного года от роду.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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