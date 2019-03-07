Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Спасатели об опасности сжигания сухой травы: загрязнение воздуха, сгоревшие дома и тысячи погибших животных

Сегодня, 19:35

Пожарные обратились к владельцам земельных участков с призывом не жечь сухую траву

В Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектаров открытых площадей
В Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектаров открытых площадей. Фото: ГСЧС
Спасатели об опасности сжигания сухой травы: загрязнение воздуха, сгоревшие дома и тысячи погибших животных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fa1/9ba/5c7fa19ba0755.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fa1/9ba/5c7fa19ba0755.jpg Запад Пожарные обратились к владельцам земельных участков с призывом не жечь сухую траву

Привычка владельцев земельных участков убирать сухую траву с помощью огня приводит к загрязнению воздуха, сгоревшим домам и гибели тысяч животных. Пожарные пытаются предотвратить такое развитие событий с помощью специальных рейдов.

"Вот, смотрите, какой наш ежик. Вот, видите. Какой он обгоревший. Это все обгорело ему", – рассказала волонтер, демонстрируя пострадавшее животное.

По ее словам, перепуганный наполовину обгоревший еж выбежал на дорогу с охваченного огнем поля и там его, возвращаясь из школы, увидел девятилетний мальчик Артур.

"Он переходил дорогу, и я ближе подошел, и там было много колючек сгоревших. Я думаю, что ему было очень больно", – признался спаситель ежика Артур Фодчук.

Мальчик побежал домой и позвал маму. Через несколько минут животное удалось вызволить.

"Он был обожжен, у него была повреждена левая лапка, передняя и задняя. Глазик, я так думаю, у него был поражен дымом. Потому что он все время глаз не открывал", – рассказала мама Артура Кристина Шуткова.

Ежика решили забрать домой и назвали Петей. Оказали ему первую помощь – раны и ожоги обработали специальными медикаментами. Животное оказалось одной из множества жертв сжигания сухой травы. Кроме него в этом списке сотни других.

"Зайчиха родит, делает яму в овраге, огонь идет полосами, а они маленькие, сидят и не убегают. Они скорее всего сгорают, задыхаются и сгорают. Мелкие грызуны могут попадать", – объяснил Андрей Гембарский, начальник сектора реабилитации животных Галицкого национального природного парка.

Между тем, в сети появились кадры, сделанные с высоты птичьего полета, на которых видно, как горят гектары полей с сухой травой.

Сжигать сухостой жители сел начали массово, как только пришло потепление. Ежедневно гасить пожары на обочинах дорог вынуждены пожарные чуть ли не всех районов – за день они делают полсотни выездов.

На один из выездов спасатели отправились вместе с журналистами, и двое мужчин, завидев камеры и полицию, начали собственной одеждой и ногами тушить огонь.

"Мы бросили бычок, и загорелось. Мы тушим. – Для чего вы это делаете? – Чтобы не собиралось. – Чтобы не работать, да? – Да. А какие последствия? Я что-то нарушил?" – такой диалог произошел между полицейскими и нарушителями.

Подобные инциденты, по словам спасателей, происходят каждый раз, а штраф в 340 гривен поджигателей не пугает. При этом ущерб от таких "хозяев" – внушительный.

"Перекидывается на леса, эти пожары, есть случаи разрушения строений, зафиксированы факты в прежние годы, как гибли люди", – объяснил Игорь Брегин, начальник отдела пожарной безопасности ГСЧС во Львовской области.

Сгоревшая стерня вредит плодородию почвы, а клубы дыма – здоровью людей, утверждают экологи. Также они уверяют, что есть разумная альтернатива сжиганию сухостоя.

"Им нужно было осенью перепахать это, и не надо было бы жечь, вся проблема в этом. Просто им так проще и легче сделать. Мы этим дышим, соответственно – потому такие у нас проблемы с раковыми заболеваниями", – рассказал эколог Андрей Гуцул.

Ежику Пете повезло – его ждут в Галицком национальном природном парке. На реабилитацию животному понадобится как минимум год. А потом его, надеются ветеринары, можно будет выпустить в дикую природу.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей - трех, двух и одного года от роду. 

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег животные, пожар, спасатели, ивано-франковская область, пожарные, ГСЧС, сухая трава

Вы сейчас просматриваете новость " Спасатели об опасности сжигания сухой травы: загрязнение воздуха, сгоревшие дома и тысячи погибших животных". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Друзья навек: как в Украине работают спасатели животных

Сегодня, 04:44

Мясники как спасатели, площадка "от Мани" и маникюр для Фокси

В Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектара открытой территории

Вчера, 12:37

На ликвидацию пожаров выезжали более 100 спасателей

Президенту предлагают изменить границы Донбасса

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Пенсии в Украине поднимут выше, чем обещали

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Гриценко сказал, кого назначит министром обороны

Медики раскрыли, кто больше подвержен болезни Альцгеймера

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Зеленский задел украинцев за живое: народ ответил слуге народа

Дрюк оказалась агентом украинской контрразведки,- СМИ
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Вчера, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Медведчук: Украина должна поступить с Донбассом, как РФ с Чечней

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад