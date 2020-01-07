Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Сход лавины в на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана. Фото: lenouvelliste.ch

Синоптики предупреждают о значительном уровне лавинной опасности в Карпатах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что на высокогорье украинских Карпат высота снежного покрова местами достигает 61 сантиметра. Об этом сообщили в Отделе гидропрогнозов Украинского гидрометцентра по снеголавинной ситуации.

Также мы сообщали, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

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