Спасатели предупредили о непогоде в нескольких областях Украины

В западных областях объявлен "желтый" уровень опасности

Фото: Сегодня

В западных областях Украины 29 мая ожидается ухудшение погодных условий – с грозами, сильными дождями, градом и шквальными порывами ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 29 мая в западной части страны грозы местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – предупредили спасатели.

Напомним, за два дня, 21 и 22 мая, на Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм, множество домов были подтоплены.

23 мая в поселке Воловец в реку Вича упал мальчик 2008 года рождения и его унесло течением. Тело школьника обнаружили в трех километрах от места происшествия.

Кроме того, на Закарпатье подсчитали ущерб от разрушительного паводка. Он превышает 150 млн грн. По предварительным данным, ущерб водному хозяйству составил около 100 млн грн, а частному сельскому хозяйству – около 50 млн грн.

Также "Сегодня" писали о том, что в июне украинцев ждут дополнительные выходные. Дополнительная приятная новость заключается в том, что никакие из этих дополнительных выходных отрабатывать не надо.

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