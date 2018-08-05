Спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках на западе Украины

Во Львовской и Волынской областях на реках бассейна Западного Буга в воскресенье, 5 августа, ожидается подъем уровня воды на 0,1-0,5 м. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Местами возможен начальный выход воды на заводь", – говорится в сообщении.

Как известно, непогода отказывается покидать Украину и все еще будут сложные погодные условия на западе страны – там ожидается сильный дождь и даже град. Недавно синоптики уже предупреждали о подъеме уровня воды на 0,5-1,5 м в реках бассейнов Днестра (Ивано-Франковская обл.), Прут и Сирет. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селей, что может иметь опасные последствия.

Как сообщалось ранее в Харьковской области река Северский Донец вышла из берегов.

В Полтаве река Ворскла вышла из берегов и затопила окрестные поля и леса, однако к человеческому жилищу вода не дошла.

А в Днепре из-за повреждения коллектора, в который сбрасывают воду насосы метрополитена, затопило дорогу и частный двор по улице Большой Диевской в Новокодацком районе.





