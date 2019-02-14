Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

Опасность схода лавин сохраняется в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua.

Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg 2019-02-14T09:21:00+02:00 Запад Опасность схода лавин сохраняется в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей

В горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей сохраняется 3 уровень опасности схода лавин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"14 февраля во горах Ивано-Франковской Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - рассказали в ГСЧС.

Кроме того, в Украине из-за погодных условий без электроснабжения остались 84 населенных пункта в четырех областях. В частности, обесточены 10 населенных пунктов в Черкасской области, три – в Киевской, 36 в Черниговской и 35 – в Сумской. Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Ранее синоптики рассказали, где ждать "сюрпризов" погоды. Также мы писали о том, что в Украину идет новый "мерзкий" циклон и погода после выходных резко испортится.

А тем временем в США снегопады установили 30-летний рекорд: коммунальщики в штате Юта не успевают бороться с метелью – в некоторых городах выпало более полуметра снега.

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