Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах
Опасность схода лавин сохраняется в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей
В горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей сохраняется 3 уровень опасности схода лавин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"14 февраля во горах Ивано-Франковской Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - рассказали в ГСЧС.
Кроме того, в Украине из-за погодных условий без электроснабжения остались 84 населенных пункта в четырех областях. В частности, обесточены 10 населенных пунктов в Черкасской области, три – в Киевской, 36 в Черниговской и 35 – в Сумской. Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
Ранее синоптики рассказали, где ждать "сюрпризов" погоды. Также мы писали о том, что в Украину идет новый "мерзкий" циклон и погода после выходных резко испортится.
А тем временем в США снегопады установили 30-летний рекорд: коммунальщики в штате Юта не успевают бороться с метелью – в некоторых городах выпало более полуметра снега.
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