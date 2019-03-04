Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах
Опасность схода лавин сохраняется в высокогорье Закарпатской области
В высокогорье Закарпатской области из-за оттепели объявлен третий уровень опасности схода лавин. Об это сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 4-5 марта, в результате оттепели, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, в Украину идет тепло. Сегодня, 4 марта, в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди. Температура воздуха днем в западных областях от +10 до +12 градусов, в центральных и северных от +6 до +8, на востоке от +3 до +5 градусов, в южных регионах от +7 до +9.
Напомним, в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.
Карта появилась после случая с киевским туристом Игорем Грищенко, который в начале января 2019 года более четырех суток бродил по Карпатам, пока не наткнулся на хижину лесника:
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