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Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

Сегодня, 08:30

Опасность схода лавин сохраняется в высокогорье Закарпатской области

Фото: Flickr
Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/813/bfa/5c5813bfa6c08.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/813/bfa/5c5813bfa6c08.jpg Запад Опасность схода лавин сохраняется в высокогорье Закарпатской области

В высокогорье Закарпатской области из-за оттепели объявлен третий уровень опасности схода лавин. Об это сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 4-5 марта, в результате оттепели, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, в Украину идет тепло. Сегодня, 4 марта, в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди. Температура воздуха днем в западных областях от +10 до +12 градусов, в центральных и северных от +6 до +8, на востоке от +3 до +5 градусов, в южных регионах от +7 до +9. 

Напомним, в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег. 

Карта появилась после случая с киевским туристом Игорем Грищенко, который в начале января 2019 года более четырех суток бродил по Карпатам, пока не наткнулся на хижину лесника:

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Тег Карпаты, спасатели, лавины, опасность, ГСЧС

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