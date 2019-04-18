Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

Сегодня, 08:27

Сходы лавин возможны в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua.

В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей из-за снегопадов объявлена опасность схода лавин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами 18 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из КиеваСнежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Напомним, в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

Карта появилась после случая с киевским туристом Игорем Грищенко, который в начале января 2019 года более четырех суток бродил по Карпатам, пока не наткнулся на хижину лесника:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Карпаты, спасатели, опасность, лавина, Ивано-Франковская область, ГСЧС, Закарпатская область

Вы сейчас просматриваете новость " Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

26 марта, 08:51

В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

23 марта, 10:32

После потепления в горах повысилась угроза схода лавин

В Шотландии с самой высокой горы страны сошла лавина, погибли альпинисты

13 марта, 01:28

Сейчас продолжаются спасательные операции в районе происшествия

Дожди, штормовой ветер и температура до +17: синоптики уточнили прогноз погоды

11 марта, 09:17

А тем временем в Карпатах синоптики предупреждают о серьезной угрозе схождения лавин

Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

После просьбы, актера Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Как понять, что в организме не хватает магния

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Разоблачение Пеле. Фальшивый Король футбола?

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

Утаила миллионы: выяснилась хитрость Степаненко при разводе

Екатерина Кухар тайно вышла замуж (фото)

Уникальные военные очки, уже ставшие легендой. 399 грн

Новый способ удаления царапин за 5 минут

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Вчера, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

16 апреля, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

16 апреля, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

16 апреля, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз