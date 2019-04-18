Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

Сходы лавин возможны в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua.

В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей из-за снегопадов объявлена опасность схода лавин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами 18 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева. Снежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Напомним, в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

Карта появилась после случая с киевским туристом Игорем Грищенко, который в начале января 2019 года более четырех суток бродил по Карпатам, пока не наткнулся на хижину лесника:

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