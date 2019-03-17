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Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Сегодня, 11:05

Снеголавинная опасность 3 уровня в горных районах Ивано-Франковской и Закарпатской области

Фото: Flickr
Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/813/bfa/5c5813bfa6c08.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/813/bfa/5c5813bfa6c08.jpg Запад Снеголавинная опасность 3 уровня в горных районах Ивано-Франковской и Закарпатской области

В горных районах Ивано-Франковской и Закарпатской области в связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня. Об этом, со ссылкой на данные Укргидрометцентра, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"17-18 марта в высокогорье Ивано-Франковской области, 17 – 18 марта во высокогорье Закарпатской области содержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - рассказали в ГСЧС.

Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из КиеваСнежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Напомним, в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег. 

Карта появилась после случая с киевским туристом Игорем Грищенко, который в начале января 2019 года более четырех суток бродил по Карпатам, пока не наткнулся на хижину лесника:

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Тег Карпаты, спасатели, лавины, опасности, ГСЧС

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