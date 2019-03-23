Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

После потепления в горах повысилась угроза схода лавин

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua.

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg 2019-03-23T10:32:33+02:00 Запад После потепления в горах повысилась угроза схода лавин

После повышения температуры в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей на протяжении выходных возможен сход лавин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с дневным прогревом воздуха, 23-24 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева. Снежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Напомним, в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

Карта появилась после случая с киевским туристом Игорем Грищенко, который в начале января 2019 года более четырех суток бродил по Карпатам, пока не наткнулся на хижину лесника:

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