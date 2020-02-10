Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Третий уровень снеголавинной опасности сохраняется в нескольких областях

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Украинские спасатели предупредили о снеголавинной опасности в высокогорье Закарпатской, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля в высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Кроме того, опасность схода лавин ожидается 11 февраля в горах Львовской области (3 уровень).

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Ранее мы писали, что в Украине в понедельник, 10 февраля, ухудшится погода – на страну обрушится ураганный ветер. В Карпатах синоптики прогнозируют метели.

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Новости "Сегодня" уже показывали фото и видео того, что натворила непогода на Донбассе. Ветер валил деревья, а автомобили застревали в снежных сугробах. В ГСЧС в Донецкой области рассказали, что высота снежного покрова достигала 16 см, а в Волновахском районе выпало до 50 см снега.

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