Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

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Украинские спасатели предупредили о снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным УкрГидрометцентра, 17 февраля в результате оттепели в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что в Украине сегодня, 17 февраля, будет сухо и тепло. Местами синоптики прогнозируют до 15 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 7-12 м / с, в Карпатах местами будут порывы 15-20 м / с.

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Напомним, недавно синоптики дали прогноз на месяц и рассказали, когда в Украине наладится погода.

Отметим, что в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публиковали фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цвели… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря зацвела вишня.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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