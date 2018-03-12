Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Опасность схода лавин ожидается 12-13 марта во Львовской и Закарпатской областях.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Согласно сообщению, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается в начале недели в среднегорье Львовской области.

Также в эти дни будет сохраняться снеголавинная опасность третьего уровня на высокогорье Закарпатской области, которая вызвана осадками и повышением температуры воздуха.

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Как известно, после "бонуса" в виде дополнительной недели настоящей зимы в Украину все-таки идет весна. Сайт "Сегодня" разбирался, какой погода будет в ближайшие дни.

Напомним, ранее в комментарии сайту "Сегодня" директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида сообщал, что задержек с приходом весны в Украине не будет, но не стоит и ждать ее раньше срока.

Также мы писали о том, что в марте украинцев ожидают три мощных магнитных бури и похолодание.