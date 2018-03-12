Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается в начале недели в среднегорье Львовской области
Опасность схода лавин ожидается 12-13 марта во Львовской и Закарпатской областях.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Согласно сообщению, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается в начале недели в среднегорье Львовской области.
Также в эти дни будет сохраняться снеголавинная опасность третьего уровня на высокогорье Закарпатской области, которая вызвана осадками и повышением температуры воздуха.
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Напомним, ранее в комментарии сайту "Сегодня" директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида сообщал, что задержек с приходом весны в Украине не будет, но не стоит и ждать ее раньше срока.
Также мы писали о том, что в марте украинцев ожидают три мощных магнитных бури и похолодание.
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