Спасатели предупреждают: Прут может затопить восемь сел, два рынка и дорогу

Под угрозой затопления оказалась и воинская часть

В Черновицкой области 24 июня ожидается значительный подъем воды в реке Прут, в результате чего будут затоплены большие площади сельхозугодий и села в нескольких районах. Возможно, затопит автодорогу и два рынка в Черновцах.

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Об этом заявили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"24 июня на реке Прут ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см с максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 м куб./с. Уровень воды на 18.00 23 июня равен 417 см.", – говорится в сообщении сайта ведомства.

Из-за максимального высокого уровня дождевого паводка ожидается: затопления сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов; затопления сел Маршинцы, Тарасовка, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района.

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Не исключено срабатывание сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации заставы с. Костичаны Новоселицкого района; затопления блоков сигнализации воинской части с. Мамалыга, Новоселицкого района; затопления автомобильной дороги и рынка Добробут, начальное затопление Калиновского рынка города Черновцы.

Руководство страны уже отреагировало на стихийное бедствие, которое атаковало запад страны: глава государства Владимир Зеленский заверил, что держит ситуацию на контроле и сделает все необходимое, чтобы оказать помощь людям. Премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился срочно принять меры по оперативной ликвидации последствий непогоды.

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