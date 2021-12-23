Спасли от страшной боли: у девочки из Львова 7 лет не открывался рот

Проблему можно было решить раньше, однако родители обратились к врачам только сейчас

Ребенку провели успешную операцию/Фото: zaxid.net, коллаж: "Сегодня"

Во Львове 11-летнюю девочку хирурги спасли от страшной боли. У нее 7 лет не открывался рот.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Чем страдал ребенок?

11-летняя девочка страдала от костного анкилоза височно-нижнечелюстного сустава. У нее почти срослись кости. Ребенок страдал от страшной боли, питался только измельченной пищей и не мог говорить.

Почему возникла болезнь?

Медики считают, что причиной такого состояния стал недиагностированный перелом суставного отростка нижней челюсти. Устранить патологию можно было и раньше, однако почему-то ребенка не показывали врачам.

Сложная операция

Сложность операции заключалась в том, что ее проводили на участке, где проходят внутренняя сонная и менингеальная артерии. Был очень высок риск задеть сосуд и спровоцировать кровотечение. К счастью, операция прошла успешно. Ребенок уже проходит реабилитацию.

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Что такое анкилоз?

По информации Википедии, анкилоз – полная или частичная неподвижность сустава вследствие сращения суставных поверхностей. При анкилозе между поверхностями сустава возникает фиброзная, хрящевая или костная спайка, заполняющая полость сустава (целиком или частично).

При костном анкилозе движение в суставе полностью отсутствует, а при фиброзном иногда сохраняется минимальное, едва заметное. Лечение анкилоза преимущественно хирургическое (пластика или удаление сустава).

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