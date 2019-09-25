Спецоперация на Закарпатье: задержан киллер и заказчик покушения на полковника полиции

Преступление связывают с «сетками», которые помогали на выборах некоторым кандидатам в депутаты ВРУ

На Закарпатье полицейские и бойцы КОРД провели спецоперацию по задержанию опасных преступников, причастных к покушению на убийство полковника полиции, что произошло 11 июля этого года. В то день был обстрелян легковой автомобиль, на котором передвигался начальник Управления защиты экономики в Закарпатской области Департамента защиты экономики Нацполиции. Полковник полиции чудом не пострадал, но травмы получила случайная прохожая.

По этому факту следователи начали уголовное производству, которое впоследствии передали в Главное следственное управление НПУ.

"Проведя ряд мероприятий по установлению причастных к преступлению, и их коррумпированных связей с чиновниками разных ветвей власти и криминальным элементом региона, нашлось немало свидетелей и очевидцев происшествия, которые видели подозрительных лиц и самого киллера, а также описали траекторию его передвижения к моменту преступления и после. Также было задействовано кинологов и водолазов ГСЧС", – сообщают в полиции.

На дне реки Уж нашли орудие преступления: пистолет-пулемет "Скорпион" калибра 7,65 мм с маркировкой. Кроме того, на берегу реки было найдено и предметы одежды, которые выбросил злоумышленник во время ухода. Вскоре оперативники вышли на преступную группу, которая действовала в регионе.

Лидером ОПГ оказался 38-летний житель Ужгорода, бывший работник милиции Закарпатья. В 2014 году он был уволен из рядов ОВД по тесные связи с криминальным миром региона. Преступная группа под его руководством действовала под видом спортивной организации, участники которой на самом деле выполняли заказные дела.

Он же был и организатором убийства, для ликвидации жертвы подобрал киллера. Мотив преступления, связан с ликвидацией так называемых "сеток", которые обеспечивали преимущество на выборах некоторым кандидатам в народные депутаты ВРУ, путем подкупа избирателей.

Собрав достаточно доказательств, в Ужгороде сегодня было проведено задержание 38-летнего организатора и 25-летнего исполнителя покушения на убийство милиционера.

Также проведено 60 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов заговора. Обнаружено и изъято средства, 4 пистолета, 1 ружье, более сотни патронов, оргтехнику, мобильные телефоны, банковские карты, наручники и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. Задержанных уже доставлен в Киев и объявлено подозрения, устанавливается их причастность к другим преступлений.

Напомним, недавно в городе Чоп, что на Закарпатье, 41-летний местный житель открыл стрельбу в толпу людей возле круглосуточного магазина.

Ранее в областном центре Закарпатья Ужгороде обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики Нацполиции области.

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