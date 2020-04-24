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Спешила на кладбище: в Ровно бабушка застряла в неожиданном месте

24 апреля, 13:59

Тина Наринецкая

Снимать женщину из ограждения пришлось охране

В Ровно пожилая женщина пыталась пробраться на закрытое на карантин городское кладбище. Это ей не удалось, и бабушка застряла на прямо на заборе. Об инциденте рассказал представитель городского совета Николай Прокопчук, сообщает "Суспільне".

Все произошло в четверг, 23 апреля.

"Действительно такой случай имел место. 70-летняя бабушка застряла на заборе кладбища "Новое", а слезть оттуда не могла. Охранники прибежали на крик и сняли ее. Травм она не получила, с ней провели разъяснительную работу", – рассказал Прокопчук.

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После спасения женщину предупредили о последствиях таких "вылазок" и полицию вызывать не стали. Кроме того, в городе был случай, когда с ворот кладбища кто-то сорвал замок.

Отметим, что власти и врачи, которые борются с коронавирусной инфекцией в разных регионах страны, призывают украинцев во оставаться дома. Помимо норм действующего в Украине карантина, руководство отдельных городов принимает более жесткие меры, чтобы избежать распространения COVID-19. В частности, по всей стране закрыли кладбища.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал продление карантина в стране до 11 мая.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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