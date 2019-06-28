Спрятал в четырех дверцах: на Волыни у водителя изъяли 5 кг янтаря
Гражданин Украины планировал перевезти камни в соседнюю Польшу
На границе с Польшей у автомобилиста конфисковали 5 кг янтаря. За рулем легковушки находился гражданин Украины.
"Сегодня около трех часов ночи, в пункт пропуска "Устилуг", что на Волыни, прибыл легковой автомобиль Audi. Учитывая имеющиеся риски, транспортное средство было выведено из общего потока движения для проведения углубленного осмотра", – сообщают в ГПС.
Впоследствии в четырех боковых дверцах машины, доступ к которым стал возможен после демонтажа пластмассовой декоративной накладки, пограничники обнаружили янтарь общим весом почти 5 кг.
Все камни, разные по размеру, были изъяты для дальнейшей оценки и проведения экспертизы.
Напомним, недавно на трассе возле села Сытница Волынской области сотрудники полиции остановили автомобиль BMW под управлением 28-летнего жителя Ровенской области. При осмотре в багажнике авто полицейские обнаружили мешок с 20 килограммами янтаря.
Ранее сообщалось, что во Львовской области правоохранители обнаружили пакеты с обработанным и необработанным янтарем в топливном баке автомобиля, который пытался пересечь польскую границу.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Спрятал в четырех дверцах: на Волыни у водителя изъяли 5 кг янтаря". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мексика разместила на границе с США 15 тыс. солдат для сдерживания нелегалов
Трамп пригрозил Мексике введением новых пошлин до тех пор, пока Мехико не решит проблему сдерживания нелегалов
СБУ перекрыла канал нелегальной миграции на Закарпатье
Спецслужба задержала двоих подозреваемых и нелегалов из Южной Азии