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Спрятал в четырех дверцах: на Волыни у водителя изъяли 5 кг янтаря

28 июня, 12:12

Гражданин Украины планировал перевезти камни в соседнюю Польшу

Фото: ГПС

На границе с Польшей у автомобилиста конфисковали 5 кг янтаря. За рулем легковушки находился гражданин Украины.

"Сегодня около трех часов ночи, в пункт пропуска "Устилуг", что на Волыни, прибыл легковой автомобиль Audi. Учитывая имеющиеся риски, транспортное средство было выведено из общего потока движения для проведения углубленного осмотра", – сообщают в ГПС.

Впоследствии в четырех боковых дверцах машины, доступ к которым стал возможен после демонтажа пластмассовой декоративной накладки, пограничники обнаружили янтарь  общим весом почти 5 кг.
Все камни, разные по размеру,  были изъяты для дальнейшей оценки и проведения экспертизы.

Напомним, недавно на трассе возле села Сытница Волынской области сотрудники полиции остановили автомобиль BMW под управлением 28-летнего жителя Ровенской области. При осмотре в багажнике авто полицейские обнаружили мешок с 20 килограммами янтаря.

Ранее сообщалось, что  во Львовской области правоохранители обнаружили пакеты с обработанным и необработанным янтарем в топливном баке автомобиля, который пытался пересечь польскую границу.


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Тег граница, Волынь, камни, янтарь

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