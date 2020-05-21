Срочный визит министров на Буковину: стало известно, как встречают чиновников (фото)

Аваков, Степанов и Немчинов на месте оценят ситуацию с эпидемией в Черновицкой области

В Черновцах, где ожидают прибытия троих членов правительства – министра внутренних дел Арсена Авакова, главы Минздрава Максима Степанова и министра Кабмина Олега Немчинова, у здания областной государственной администрации появилось "оцепление".

Как сообщает местное издание АСС, эти "кордоны" перекрывают оба входа в здание ОГА, и в них задействованы несколько десятков стражей порядка, при этом все они – в штатской одежде.

"Собралось несколько десятков стражей порядка. Все – в масках и перчатках. Полиция в штатском блокирует входы в ОГА с обеих сторон. Пропускают только сотрудников", - говорится в сообщении.

Реклама

При этом журналистам заявили, что предпринимаются меры безопасности в связи с визитом министров.

В то же время там не стали говорить о том, к какому именно ведомству относятся люди из "оцепления" и почему они не одеты в форменную одежду.

В тренде Ботсад в Днепре показали с высоты птичьего полета: красивое видео

Реклама

Ранее глава Минздрава на брифинге сообщил о необходимости разобраться с ситуацией на месте, в связи с чем на Буковину и были отправлены трое членов правительства.

Как сообщали новости "Сегодня", глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявлял, что три больницы заполнены коронавирусными больными на 100%. Только за трое суток в больницы Черновицкой области был госпитализирован 81 человек.

Недавно журналисты показали "передовую" борьбы с коронавирусом в Черновицкой больнице. Смотрите видео:

Видео: tva.ua

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама