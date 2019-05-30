Стали известны подробности авиакатастрофы с военным вертолетом Ми-8
Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от села Сестрятин
Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.
Командовал летным экипажем военный в звании полковника. Вертолет вылетел из воинской части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования сухопутных войск, место дислокации – город Броды Львовской области, подчинение – Командование Сухопутных войск).
Список тех, кто был на борту во время аварии:
1. Мазепа Игорь – 1979 года рождения – командир бригады
2. Дацюк Павел – 1994 года рождения – старший лейтенант, борттехник
3. Попенко Владимир - 1994 года рождения – пилот
4. Романюк Василий – 1991 года рождения – борттехник
Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.
После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.
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