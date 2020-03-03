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Стало известно, будут ли объявлять карантин в Черновцах из-за коронавируса

3 марта, 13:43

Татьяна Власенко

Пока учебные заведения в регионе будут работать в обычном режиме

В Черновцах и области ситуация пока что спокойная, на данный момент речь об объявлении карантина в регионе не идет. Об этом сообщила и.о. директора ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр МОЗ Украины" Наталья Гопко, передает molbuk.ua.

"Для начала учреждения здравоохранения будут готовы принимать людей, которые обращаются с симптомами респираторных инфекций. Относительно карантина, то на сегодня у нас нет оснований для введения тех или иных ограничительных мер", – пояснила Гопко.

Впрочем, она отметила, что учебные заведения не будут закрывать "пока".

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Как сообщалось ранее, сегодня, 3 февраля, в Украине зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом. Медики проверяют всех людей, с которыми контактировал заболевший житель Черновцов.

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Инфицированный сейчас находится в изолированном помещении в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Состояние мужчины медики оценивают как стабильное.

Ранее на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, рассказал, что заболевший 26 февраля вернулся из Италии, где он путешествовал с женой.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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