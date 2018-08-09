Стало известно, чем отравились гости после свадьбы на Волыни

Сегодня, 18:13

Всего заболели 22 человека, сальмонеллез подтвердился у трети пострадавших

Отравились более 20 человек. Фото: ГУ «Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины»
Отравились более 20 человек. Фото: ГУ «Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины»

Стали известны результаты эпидемиологического расследования вспышки сальмонеллеза, который возник после празднования свадьбы 28 июля   в "Усадьбе на источниках" Киверцовского района, что на Волыни.

Как оказалось, по состоянию на 9 августа, уже выписаны из инфекционного отделения семь человек, осталось на лечении еще трое больных. Всего заболело 22 человека. Сальмонеллез подтвержден у 15 пациентов.

"По результатам лабораторных исследований из 20 проб пищевых продуктов сальмонеллу обнаружено в пробе соуса "майонез", – информирует ГУ "Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины".

Учитывая результаты лабораторных исследований, вероятной причиной заболеваний послужили продукты питания, в частности салаты заправленные  майонезом.

По рекомендации лабораторного центра деятельность комплекса временно прекращалась для проведения генеральной уборки и дезинфекции, проведение комплекса противоэпидемических мероприятий.

По результатам лабораторных исследований Госпродпотребслубы, также  в пирожных домашнего приготовления, принесенных заказчиками, были выделены бактерии группы кишечной палочки и стафилококка. Установленные нарушения также могли способствовать распространению инфекции и возникновению вспышки сальмонеллеза.

Материалы расследования переданы в правоохранительные органы.

Напомним, недавно мы писали, что в одном из сел Киверцовского района Волынской области на свадьбе отравились гости. С признаками острой кишечной инфекции к медикам обратились 22 человека, из них трое детей. 10 больных госпитализированы в областную инфекционную больницу, остальные больные лечатся амбулаторно.

А во Львовской области после приема пищи в одном из отелей в больницу попали 17 человек. Все госпитализированные – жители Шепетовского района Хмельницкой области. Через день число пострадавших возросло до 27.

Ранее мы писали о том, что делать, если вы отравились в ресторане.

 
свадьбы, бактерии, майонез, сальмонеллез

Вы сейчас просматриваете новость "Стало известно, чем отравились гости после свадьбы на Волыни". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: Pixabay

В Киеве число пострадавших от употребления шаурмы возросло до 70

1 Августа, 20:24

Предварительный диагноз - сальмонеллез

Запад

В аппетитном блюде пряталась опасная инфекция. Фото: gastronom.ru

Названа причина массового отравления в фаст-фуде Львова

19 Июля, 12:09

По информации медиков, причиной заболевания, которое уложило в больницы 30 человек, стал сальмонеллез
Загрузка...

Донбасс

Фото: galinfo

Массовое отравление в детском лагере на Донбассе: Супрун назвала причины

18 Июля, 15:18

84 человека были госпитализированы с подозрением на сальмонеллез

Происшествия

Специалисты отобрали пробы пищевых продуктов для исследований

Отравление детей в лагере под Киевом: в пищеблоке нашли стафилококк и кишечную палочку

10 Июля, 13:16

В детском лагере отчитались о дезинфекции пищеблока  
Загрузка...