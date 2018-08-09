Стало известно, чем отравились гости после свадьбы на Волыни

Стали известны результаты эпидемиологического расследования вспышки сальмонеллеза, который возник после празднования свадьбы 28 июля в "Усадьбе на источниках" Киверцовского района, что на Волыни.

Как оказалось, по состоянию на 9 августа, уже выписаны из инфекционного отделения семь человек, осталось на лечении еще трое больных. Всего заболело 22 человека. Сальмонеллез подтвержден у 15 пациентов.

"По результатам лабораторных исследований из 20 проб пищевых продуктов сальмонеллу обнаружено в пробе соуса "майонез", – информирует ГУ "Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины".

Учитывая результаты лабораторных исследований, вероятной причиной заболеваний послужили продукты питания, в частности салаты заправленные майонезом.

По рекомендации лабораторного центра деятельность комплекса временно прекращалась для проведения генеральной уборки и дезинфекции, проведение комплекса противоэпидемических мероприятий.

По результатам лабораторных исследований Госпродпотребслубы, также в пирожных домашнего приготовления, принесенных заказчиками, были выделены бактерии группы кишечной палочки и стафилококка. Установленные нарушения также могли способствовать распространению инфекции и возникновению вспышки сальмонеллеза.

Материалы расследования переданы в правоохранительные органы.

Напомним, недавно мы писали, что в одном из сел Киверцовского района Волынской области на свадьбе отравились гости. С признаками острой кишечной инфекции к медикам обратились 22 человека, из них трое детей. 10 больных госпитализированы в областную инфекционную больницу, остальные больные лечатся амбулаторно.

А во Львовской области после приема пищи в одном из отелей в больницу попали 17 человек. Все госпитализированные – жители Шепетовского района Хмельницкой области. Через день число пострадавших возросло до 27.

Ранее мы писали о том, что делать, если вы отравились в ресторане.