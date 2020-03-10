Стало известно, что с женой инфицированного коронавирусом жителя Черновцов

Жена заболевшего коронавирусной инфекцией жителя Черновцов сейчас находится под наблюдением медиков. Об этом сообщили на сайте Черновицкой ОГА.

Как написали на сайте, у женщины не выявили признаков заболевания, потому что она не получила достаточную дозу возбудителя.

"Когда у мужчины появились первые признаки заболевания, делала все необходимое, чтобы не заразиться. Сейчас за ней еще наблюдают медики. Через некоторое время ей снова сделают тест на COVID-19", – добавили в сообщении.

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Напомним, в Черновцах жену зараженного коронавирусом забрали в больницу из-за протестов соседей. Люди опасались, что женщина может стать распространителем COVID-19 и пригрозили перекрыть дорогу.

Протесты у дома зараженного коронавирусом жителя Черновцов не оставили без внимания местные власти. Чиновники пристыдили людей за травлю .

Вскоре стало известно, что у жены инфицированного COVID-19 жителя Черновцов, которая ранее сдала анализы на коронавирус, удовлетворительное состояние здоровья, признаков заболевания нет.

Кроме того, после распространения информации о первом случае заражения в Черновцах люди раскупили в аптеках все медицинские маски , и городская власть не имеет возможности обеспечить ими местных жителей. Об этом в Facebook сообщил мэр города Алексей Каспрук.

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