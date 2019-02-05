Названо имя бойца из Львовской области, погибшего вчера на Донбассе
Николай Рудник был очень талантливым художником и скульптором
В зоне проведения ООС, вчера, 4 февраля, погиб уроженец села Батятичи Каменка-Бугского района Львовской области Николай Рудник.
"Николай был очень спокойным человеком, талантливым художником и скульптором, а еще – большим патриотом", – рассказал сайту "Сегодня" Роксана Терлецкая, односельчанка погибшего.
По ее словам, когда к приветствию "Слава Украине!" многие относились еще скептически, для него Украина всегда была – "понад усе". Ему и брату эту любовь к Родине привили родители.
Николай Рудник был членом Конгресса Украинских Националистов, активным участником Майданов, сотником стражи КУН.
В зоне боевых действий воевал почти два года, и даже после перенесенных в военном госпитале операций вернулся на Донбасс. У погибшего осталось две дочери.
Напомним, вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
Ранее мы писали, что в Днепровском военном госпитале от полученных ранений во время обстрела в районе населенного пункта Зайцево Донецкой области умер Юрий Довганык. Недавно ему исполнилось 47 лет.
Ранее во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач. У бойца врачи обнаружили инсульт, он долгое время был в реанимации.
А 25 мая, в результате вражеского артиллерийского обстрела возле Зайцево погиб 22-летний боец Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Марьян Корчак из Львовской области с позывным "Хитрый".
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