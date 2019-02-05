Названо имя бойца из Львовской области, погибшего вчера на Донбассе

Николай Рудник был очень талантливым художником и скульптором

Фото: Facebook

Названо имя бойца из Львовской области, погибшего вчера на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/980/2e1/5c59802e165a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/980/2e1/5c59802e165a9.jpg 2019-02-05T13:56:00+02:00 Запад Николай Рудник был очень талантливым художником и скульптором

В зоне проведения ООС, вчера, 4 февраля, погиб уроженец села Батятичи Каменка-Бугского района Львовской области Николай Рудник.

"Николай был очень спокойным человеком, талантливым художником и скульптором, а еще – большим патриотом", – рассказал сайту "Сегодня" Роксана Терлецкая, односельчанка погибшего.

По ее словам, когда к приветствию "Слава Украине!" многие относились еще скептически, для него Украина всегда была – "понад усе". Ему и брату эту любовь к Родине привили родители.

Николай Рудник был членом Конгресса Украинских Националистов, активным участником Майданов, сотником стражи КУН.

В зоне боевых действий воевал почти два года, и даже после перенесенных в военном госпитале операций вернулся на Донбасс. У погибшего осталось две дочери.

Напомним, вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

Ранее мы писали, что в Днепровском военном госпитале от полученных ранений во время обстрела в районе населенного пункта Зайцево Донецкой области умер Юрий Довганык. Недавно ему исполнилось 47 лет.

Ранее во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач. У бойца врачи обнаружили инсульт, он долгое время был в реанимации.

А 25 мая, в результате вражеского артиллерийского обстрела возле Зайцево погиб 22-летний боец Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Марьян Корчак из Львовской области с позывным "Хитрый".

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