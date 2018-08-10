Стало известно имя бойца Королевской бригады, погибшего на Донбассе

Сегодня, 19:04

Дмитрий Украинский в самый опасный момент остался наедине с врагом и спас жизнь молодому побратиму

Дмитрия представили к государственной награде посмертно. Фото: 24-ОМБр им. короля Даниила.
Дмитрия представили к государственной награде посмертно. Фото: 24-ОМБр им. короля Даниила.

Стало известно имя погибшего бойца Королевской бригады, с которым была потеряна связь во время выполнения боевой задачи 8 августа 2018 г.  Об этом сообщает пресс-служба 24-ОМБр имени короля Даниила.

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"Дмитрий Михайлович Украинский родился и вырос в Донбассе. С началом оккупации решил стать добровольцем, с оружием в руках, стал на защиту своей Родины", – сообщают в пресс-службе.

Как стало известно, 8 августа в составе группы Дмитрий выполнял разведывательное задание в, так называемой, "серой зоне". Будучи командиром группы прикрытия он попал в засаду и принял бой. Основная группа, получив доклад от Дмитрия о засаде, начала отход, а он вместе с побратимом, которому только исполнилось всего 19 лет, вели бой с превосходящими силами противника. Выяснив, что основная группа отошла и получив приказ на отход, Украинский  остался наедине с врагом и приказал отходить 19-летнему разведчику.

"Младший сержант Дмитрий Михайлович Украинский погиб как герой и настоящий боец. Память о нем всегда останется в сердцах его собратьев, знали его как честного и порядочного человека с высоким чувством справедливости", – сказано в сообщении.

За мужество и героизм в ходе выполнения боевой задачи Дмитрия представили к государственной награде посмертно.

Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в результате этого обстрела.

Кроме того, на Донбассе 8 августа во время обстрела боевиками окрестностей Донецка умер 34-летний боец 28-й отдельной механизированной бригады, житель города Южный Одесской области Виктор Кандалюк.

А  7 августа украинские военные дали жесткий ответ боевикам: 12 вражеских солдат были уничтожены или раненыПри этом противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе пять раз из тяжелого вооружения.

 

 
бой, приказ, задание, На Донбассе

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"Сегодня"

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