Стало известно имя бойца Королевской бригады, погибшего на Донбассе

Дмитрий Украинский в самый опасный момент остался наедине с врагом и спас жизнь молодому побратиму

Стало известно имя погибшего бойца Королевской бригады, с которым была потеряна связь во время выполнения боевой задачи 8 августа 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба 24-ОМБр имени короля Даниила.

"Дмитрий Михайлович Украинский родился и вырос в Донбассе. С началом оккупации решил стать добровольцем, с оружием в руках, стал на защиту своей Родины", – сообщают в пресс-службе.

Как стало известно, 8 августа в составе группы Дмитрий выполнял разведывательное задание в, так называемой, "серой зоне". Будучи командиром группы прикрытия он попал в засаду и принял бой. Основная группа, получив доклад от Дмитрия о засаде, начала отход, а он вместе с побратимом, которому только исполнилось всего 19 лет, вели бой с превосходящими силами противника. Выяснив, что основная группа отошла и получив приказ на отход, Украинский остался наедине с врагом и приказал отходить 19-летнему разведчику.

"Младший сержант Дмитрий Михайлович Украинский погиб как герой и настоящий боец. Память о нем всегда останется в сердцах его собратьев, знали его как честного и порядочного человека с высоким чувством справедливости", – сказано в сообщении.

За мужество и героизм в ходе выполнения боевой задачи Дмитрия представили к государственной награде посмертно.

Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в результате этого обстрела.

Кроме того, на Донбассе 8 августа во время обстрела боевиками окрестностей Донецка умер 34-летний боец 28-й отдельной механизированной бригады, житель города Южный Одесской области Виктор Кандалюк.

А 7 августа украинские военные дали жесткий ответ боевикам: 12 вражеских солдат были уничтожены или ранены. При этом противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе пять раз из тяжелого вооружения.