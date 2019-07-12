Стало известно имя украинского военного, убитого снайпером на Донбассе

Владимир Салитра родился во Львовской области и служил в 24-й ОМБр ВСУ

Фото: Facebook

В зоне проведения ООС от пули снайпера погиб житель села Волица Жолквовского района Львовской области, 29-летний Владимир Салитра. Герой служил в 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ им. короля Данила.

Напомним, за прошлые сутки, 11 июля, на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

10 июля на Донбассе боевики 42 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один военнослужащий погиб, семеро получили ранения и двое – боевые травмы.

А недавно 9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенных "Минском" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

В тот же день в поселке Южном боевики обстреляли съемочную группу "Сегодня". Наши военные журналисты пытались попасть в населенный пункт, который накануне оккупанты атаковали из артиллерии. Враг заметил передвижения и открыл огонь на поражение.

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