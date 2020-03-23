Стало известно, как чувствуют себя больные с коронавирусом в Черновцах

У одного больного есть температура, еще одному сегодня сделают рентген

Состояние инфицированных коронавирусом жителей Буковины – стабильное. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

"Больные с коронавирусом, которые находятся в областной детской клинической больнице, чувствуют себя хорошо. Также стабильным является состояние пациентов, которых госпитализировали сюда с подозрением на COVID-19", – рассказали в ОГА.

В областной клинической больнице состояние больных также стабильное.

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"У одного больного с коронавирусом есть температура. Еще одному пациенту с подозрением на COVID-19 сегодня сделают рентген. Состояние госпитализированных в районные больницы буковинцев – без отклонений", – отмечается в сообщении.

Всего, по данным ОГА, сейчас в лечебных учреждениях области находится 57 буковинцев, из них в 15 – подтвержден коронавирус. Всего в Черновицкой области был обследован 81 человек, подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 – 25.

Напомним, ранее сообщалось, что второй пациент в Черновцах, у которого выявили коронавирус, уверенно идет на поправку. По словам заместителя председателя Черновицкой ОГА Натальи Гусак, впервые после подтверждения диагноза его анализы дали отрицательный результат на COVID-19.

А 20 марта в Черновцах из больницы выписали мужчину, у которого впервые в Украине обнаружили коронавирусную инфекцию. Сейчас он находится дома. В его жены, с которой он вместе путешествовал в Италию, COVID-19 так и не обнаружили.

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