Стало известно, как хоронили врача с коронавирусом в Луцке (видео)

В Луцке похоронили врача, у которого после смерти обнаружили инфицирование коронавирусом.
Как сообщили в Волынской областной государственной администрации, церемония прощания состоялась 31 марта.
По словам заместителя главы ОГА Татьяны Щербак, 30 марта тело покойного отдали для захоронения, и оно находилось в нижнем храме Свято-Троицкого кафедрального собора.
"Гроб был тщательно закрыт и стоял в отдельном помещении. Вокруг него было около 100 квадратных метров, и на эту площадь было восемь человек. То есть придерживались норм – один человек на 10 квадратных метров", – заверила она.
В свою очередь начальник управления здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк уточнил, что тело покойного обработали хлорсодержащим препаратом и выдали родственникам в герметичном пакете, сообщает местное издание "Правда Волынь".
Как рассказали в Волынской епархии Православной церкви Украины, после церемонии прощания в храме провели дезинфекцию.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что первый случай заражения коронавирусом в Волынской области подтвердили у семилетней девочки.
Также сообщалось, что треть заразившихся коронавирусом в Тернопольской области – медики. Все заболевшие оказались работниками больниц Монастырисского района.
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