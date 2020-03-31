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Стало известно, как хоронили врача с коронавирусом в Луцке (видео)

31 марта, 19:56

Руслан Ровик

Тело врача продезинфицировали и выдали родным в герметичном пакете

В Луцке похоронили врача, у которого после смерти обнаружили инфицирование коронавирусом.

Как сообщили в Волынской областной государственной администрации, церемония прощания состоялась 31 марта.

По словам заместителя главы ОГА Татьяны Щербак, 30 марта тело покойного отдали для захоронения, и оно находилось в нижнем храме Свято-Троицкого кафедрального собора.

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"Гроб был тщательно закрыт и стоял в отдельном помещении. Вокруг него было около 100 квадратных метров, и на эту площадь было восемь человек. То есть придерживались норм – один человек на 10 квадратных метров", – заверила она.

В свою очередь начальник управления здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк уточнил, что тело покойного обработали хлорсодержащим препаратом и выдали родственникам в герметичном пакете, сообщает местное издание "Правда Волынь".

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Как рассказали в Волынской епархии Православной церкви Украины, после церемонии прощания в храме провели дезинфекцию.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что первый случай заражения коронавирусом в Волынской области подтвердили у семилетней девочки.

Также сообщалось, что треть заразившихся коронавирусом в Тернопольской области – медики. Все заболевшие оказались работниками больниц Монастырисского района.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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