Стало известно, как захватчику заложников в Луцке будут выбирать меру пресечения

Корреспондент Владимир Миколайчук в прямом включении сказал, что всех заложников после инцидента в Луцке уже отпустили домой.

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Также сообщается, то меру пресечения Максиму Кривошу будет выбирать местный суд.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности своего разговора с Максимом Кривошем, который держал заложников в автобусе в центре Луцка. По словам главы государства, предлагалось провести спецоперацию, которая неизвестно, чем бы закончилась.

Добавим, что появились несколько видео освобождения заложников в Луцке.

Напомним, что 21 июля мужчина захватил заложников в центре Луцка. Он требовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они – террористы в законе.

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Вечером в Луцке в ходе совместной операции МВД и СБУ правоохранителям удалось обезвредить Максима Кривоша, который целый день удерживал заложников в автобусе, и освободить людей.

Также силовики показали арсенал оружия, который изъяли у "луцкого террориста".

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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