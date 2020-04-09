COVID-19: стало известно, кем работала женщина, которая умерла в Черновцах

Жительница Черновцов, которая стала очередной жертвой коронавирусной инфекции, была медработницей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Алексей Каспрук.
"Умерла черновчанка – медицинский работник в возрасте 66 лет – от коронавируса. Она много лет посвятила нашему с вами здоровью. Пользовалась уважением в коллективе. Не уберегли", – сказал Каспрук.
Мэр также призвал с большим вниманием относиться к своим близким, особенно пожилым.
Известно, что 66-летнюю жительницу Черновцов госпитализировали в городскую больницу №1 6 апреля. Уже на следующий день пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам врачей, женщина имела сопутствующую патологию – гипертоническую болезнь.
Как сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, умерла техработница в одном из медицинских заведений, которое не принимает пациентов с коронавирусом. Сейчас в этом заведении нет ни одного установленного случая инфицирования COVID-19.
"Эпидемиологи проводят расследование. Говорят, что это не на рабочем месте. Одновременно работают с контактными лицами", – цитирует Гусак АСС.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области инфицирование коронавирусом подтвердили уже у 51 медицинского работника, при этом у большинства из них симптомы заболеваний не проявляются.
А тем временем в Волынской области выздоровела 7-летняя девочка, которая первой в регионе заразилась коронавирусной инфекцией.
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